Metzinger Musikschule bietet Schnupperkurse an

METZINGEN. Das Schuljahr ist noch ganz frisch. Auch in der Metzinger Musikschule sind erst seit kurzem wieder Klänge durch die Wände hörbar. Doch für Bruno Seitz, den Musikschulleiter, laufen die Planungen für die anstehenden Schnupperkurse am Samstag, 30. September auf Hochtouren und früher als sonst.

Es ist das erste Mal, dass die Metzinger Musikschule direkt nach den Sommerferien mit dem Schnuppertag beginnt. Neu mit dabei ist dann die musikalische Früherziehung. Diese soll Kleinkindern spielerisch einen ersten Zugang zur Musik ermöglichen. Aber auch ältere Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene können am Schnuppertag ein Instrument ausprobieren und Fragen zum Unterricht stellen. Um die 800 Schüler werden direkt an der Musikschule unterrichtet. Vor allem nach der Pandemie sei die Nachfrage sehr groß.

Schnuppertag Am Samstag, 30. September von 10 Uhr bis 13 Uhr können an der Metzinger Musikschule Instrumente ausprobiert werden. Die Musiklehrer stehen zur Beratung zur Verfügung. Von 13.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es Informationen zur musikalischen Früherziehung. (kug)

»Eltern haben erkannt, dass Musikunterricht wichtig für ihre Kinder ist«, erzählt der Musikschulleiter. Auch Bettina Scharping, die als Kunstpädagogin in Kooperation mit der Musikschule Projekte organisiert, kennt die große Nachfrage. »Es gibt einen großen Bedarf am Schöpferischen Tun«, berichtet sie. So sei auch das Konzert-Kunst-Theater-Großprojekt »Zeus« in der Metzinger Stadthalle (der GEA berichtete) ein Riesenerfolg gewesen. Diese Kunstprojekte können am Schnuppertag von den Künstlern wieder bei Scharping abgeholt werden.

https://www.musikschule-metzingen.de/Veranstaltungen

Musik sei ein wichtiger Teil während der Schulzeit, der zum nachhaltigen Lernen beiträgt, wie Seitz weiß. Auch Scharping stimmt dem zu. »Es geht darum, dass die Kinder an etwas dranbleiben und nicht gleich aufgeben«. Deshalb könne Musik dazu beitragen, dass die Arbeitsfähigkeit verbessert werde. Um das richtige Instrument zu finden, könnten qualifizierte Musiklehrer gefragt werden. Auch für Erwachsene gibt es Angebote, die flexibel in den Arbeitsalltag integriert werden können. So können vier Unterrichtseinheiten gebucht werden und je nach Zeit und Verfügung in Anspruch genommen werden.

Als Besonderheit soll es bei schönem Wetter einen Orchesterflashmob im Innenhof geben. Wer in einer Rockband mitspielen möchte, kann schon am Freitag, 29. September in die Musikschule kommen. Für dieses Projekt wird um Anmeldung gebeten. (GEA)