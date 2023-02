Metzinger Model läuft auf der Fashion Week in New York

Vanessa Kunz aus Metzingen in New York.

NEW YORK. »Ich kann es noch gar nicht glauben«, sagt Vanessa Kunz. Die Metzingerin hat sich einen großen Traum erfüllt und ist als Model auf der Fashion Week in New York gelaufen. Die 21-Jährige wurde vom jungen Frankfurter Designer Samuel Gärtner gebucht. »Es fühlt sich sehr surreal an«, sagt sie dem GEA nach ihrem Auftritt. Aber sie ist auf jeden Fall »mega stolz«. Zudem durfte sie als Gast in den vergangenen Tagen einige Shows und Veranstaltungen besuchen und somit ihr Netzwerk in der Modewelt ausbauen.

Vanessa Kunz hat ihre Karriere in der vergangenen Staffel der TV-Casting-Show "Germany's next Topmodel gestartet. Den Einzug in die Top 10 hatte sie knapp verpasst. Im Format ist sie nach ihrem "Schock"-Umstyling durch Chef-Jurorin Heidi Klum als "die mit den türkisen Haaren" bundesweit bekannt geworden. Als "richtiges Model" wollte sie sich danach noch nicht bezeichnen. "Das bist du erst, wenn du einen Job bekommen hast", sagte sie im Mai im GEA-Interview. Bis dahin hatte sie ihr Geld »nur« als Influencerin auf Instagram verdient. In diesem sozialen Netzwerk hat sie mehr als 129.000 Follower.

Vanessa Kunz arbeitet an »großem Projekt«

Doch inzwischen ist Vanessa Kunz ihrem Ziel, ein erfolgreiches Model zu werden, ein Stück näher gekommen. Auf der Fashion Week in Berlin im Januar lief sie in einer Show für Modedesigner Marcel Ostertag. Mit dem noch jungen Jahr ist die Metzingerin schon jetzt »mega zufrieden«, aber das soll es noch nicht gewesen sein. »Ich habe richtig Lust auf weitere Projekte und Model-Jobs.« Sie arbeite bereits an einem »großen Projekt, welches auch mit Modeln zu tun hat«. Um was es dabei geht, will sie noch nicht verraten. Sie will es aber bald bekannt geben. Aber auch darüber hinaus bleibe sie »sehr gespannt und freue mich auf alles, was dieses Jahr noch für mich mit sich bringt«. (GEA)