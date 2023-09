Metzinger Feuerwehr fährt im Blaulicht-Korso zu ihrem neuen Zentrum

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Rot an Rot an Rot – geführt von Blau: Sämtliche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr-Abteilungen Metzingen Innenstadt und Neuhausen sind am Montagabend von ihren bisherigen Standorten an den neuen umgezogen: ins frisch fertiggestellte Zentrum für Feuerwehr und Baubetriebshof im Gebiet Braike-Wangen.

Eskortiert von Polizeiautos setzten sich die beiden Fahrzeug-Schlangen vom beengten bisherigen Metzinger Feuerwehrhaus in der Gustav-Werner-Straße und vom Neuhäuser Feuerwehrhaus aus in Bewegung. Am Kreisverkehr zwischen der Ulmer Straße und der Wielandstraße trafen sie zusammen und legten die letzten Meter zur neuen Feuerwache gemeinsam zurück. Dort standen die Türen des Fahrzeugmagazins offen – und Jugendfeuerwehr, Spielmannsabteilung und Altersabteilung Spalier für die aktiven Feuerwehrleute, die in das neue Zentrum einzogen. Am Sonntag, 17. September, ist dort Tag der offenen Tür, und Gebäude wie Einsatzfahrzeuge können von allen Interessierten erkundet und bewundert werden. (pfi)