Metzinger Eigenbetrieb darf investieren: Zwei Millionen fürs Wohnen

METZINGEN. Viel Lob aus dem Gemeinderat für Frank-Uwe Geyer, den noch neuen Leiter des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft Metzingen. Unter seiner Regie hat das EWM-Team für 2023 einen Wirtschaftsplan aufgestellt, den der Rat jetzt einstimmig verabschiedet hat. Der Plan sieht zwei Millionen Euro für Investitionen vor, unter anderem in eine dritte Flüchtlingsunterkunft in der Friedrich-Münzinger-Straße, die Modernisierung der Vielfamilienhäuser Max-Planck-Straße 16/18 und 22/24 und die Untersuchung, ob auf dem stadteigenen Grundstück in der Fliederstraße 12 ein Neubau mit 20 Mietwohnungen entstehen könnte.

»Hervorragend, ein gutes Zeichen des Aufbruchs!«, kommentierte Grünen-Sprecher Dr. Georg Bräuchle die Vorhaben und fast wortgleich CDU-Amtskollege Eckart Ruopp. »Sie haben die Akquise von Wohnungen recht schnell und gut vorangetrieben.« Ruopp mochte für das in einem engen Winkel liegenden Grundstück in der Fliederstraße an altersgerechtes Wohnen denken: »für Nutzer ohne Kfz.« (pfi)