»Metzinger Dreierlei« am 6. April in der Stadthalle

Beim »Metzinger Dreierlei« am Donnerstag, 6. April, treten Martina Brandl, Thomas Schneckenberger und Reiner Kröhnert auf. FOTOS: HAAS/KRÖHNERT/MMT

METZINGEN. Die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungsring Metzingen, 2023 erstmals das Metzinger Dreierlei vorstellen zu dürfen. Die Idee entstand aus dem seit 2010 bekannten und beliebten Kabarett-Hopping »Five-Live« – bei dem fünf Kabarettisten und Komödianten ihr Programm an insgesamt fünf verschiedenen Veranstaltungsorten darbieten konnten.

Pandemiebedingt musste die Kabarett-Show zwei Jahre lang pausieren und kann 2023 unter neuem Konzept und neuem Titel »Metzinger Dreierlei« zum ersten Mal in dieser neuen Form stattfinden. Anders als in den Vorjahren treten jetzt drei Künstler – eine Frau und zwei Männer – an einem Veranstaltungsort, der Stadthalle Metzingen, auf. Mit dem neuen Konzept möchten die Veranstalter eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Mehr Planungssicherheit

Letztendlich war es auch gewünscht, vom »Location-Hopping« wegzukommen. Das bedeutet sowohl für den Veranstalter als auch für die Künstler und nicht zuletzt für das Publikum im Vorfeld mehr Sicherheit in der Planungsphase, durch die Fokussierung auf nur einen Veranstaltungsort anstelle von fünf. Die Stadthalle bietet mit knapp 550 Plätzen als Veranstaltungsort das perfekte Ambiente. Die Bewirtung in den Pausen sorgt zusätzlich für genügend Wohlfühlfaktor und soll dem Publikum genügend Zeit geben, das Programm Revue passieren zu lassen. Die Veranstalter freuen sich, für die Veranstaltung renommierte Künster wie Martina Brandl, Thomas Schreckenberger und Reiner Kröhnert gewonnen zu haben.

Hochkarätige Künstler

Martina Brandl stellt ihr neues Programm vor: »brand(l)neu«. Sie schreibt ihre Texte selbst. Im zehnten Soloprogramm der TV-bekannten Kleinkunstpreisträgerin und Bestseller-Autorin gibt es kein Männerbashing, Bodyshaming, keine Apfelschnitzmütter und auch keine Nummer über die letzte Prostatavorsorgeuntersuchung. Stattdessen spielt Martina Brandl Ukulele und Thelevi, ein Instrument, das das Publikum nie zuvor gesehen hat. Mit ihrem Solo-Programm tourt sie seit 1997 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und moderiert (als einzige Frau!) regelmäßig bundesweit in allen Quatsch Comedy Clubs.

METZINGER DREIERLEI Das »Metzinger Dreierlei« am Donnerstag, 6. April, in der Stadthalle beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Die Künstler spielen je eine Dreiviertelstunde. Karten gibt’s im Vorverkauf in der Touristinformation und beim Veranstaltungsring für 22 Euro (Abendkasse: 24 Euro, VRM-Mitglieder: 20 Euro). (GEA) www.metzingen.de/dreierlei

Thomas Schreckenberger hat ebenfalls ein neues Programm im Gepäck: »Nur die Lüge zählt«. Gelogen wird ständig und überall. Dabei gibt es harmlose Lügen (»Ich hab ja nichts anzuziehen!«) oder Lügen, um den anderen nicht zu verletzen. So wie das Lob der Eltern für das selbst gemalte Kinderbild, wenn man gleichzeitig denkt: »Hoffentlich bekommt das Jugendamt das nie zu Gesicht!« Der vielfach ausgezeichnete (Tuttlinger Krähe, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg) Kabarettist Thomas Schreckenberger begleitet das Publikum durch den Lügendschungel unserer Zeit – bewaffnet mit der Machete des Humors und der Kraft der Parodie, immer auf der Suche nach dem letzten Rest Wahrheit.

Gelogen wird ständig und überall

Der dritte in Bunde ist Reiner Kröhnert mit seinem Programm »Die größte Rettung aller Zeiten«: Die Apokalypse ist da! Zwar nicht ganz so millenniumspünktlich wie von Nostradamus, dem Maya-Kalender oder den Zeugen Jehovas vorausgesagt, aber nichtsdestoweniger effizient. Jetzt müsste eine Retterin her oder ein Retter oder eine rettende Doppelspitze? Seit über 30 Jahren rechnet der Kabarettist geschickt mit Größen aus Politik Show, und Wirtschaft ab und schreckt dabei vor nichts zurück. Für seine Auftritte erhielt unter anderem den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Ein Highlight des Abends ist die Preisverleihung des »Metzinger Kabarett-Preis«: Nach dem Programm entscheidet das Publikum am 6. April in der Stadthalle per Stimmabgabe, wer den Publikumspreis bekommt. (eg/GEA)