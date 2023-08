Metzingens OB Haberstroh will sich weiter für Glemser Tante-M-Laden einsetzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wie berichtet, hört Devran Cakmak, der den Tante-M-Laden in Glems betreibt, Ende September auf. Er übergibt den Shop im Rathaus an die Chrisma GmbH um den Tante-M-Erfinder Christian Maresch aus Pliezhausen. Chrisma will den im Juni 2022 eröffneten Glemser Laden selbst weiterbetreiben, bis ein neuer Franchisenehmer dafür gefunden ist. Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, die durch ihren Einsatz den Tante-M-Shop in Glems mitermöglicht hat, freut sich darüber, dass es weitergeht.

Als klar war, dass ein Tante-M-Shop ins Glemser Rathaus ziehen wird, überbrachten Tante-M-Erfinder Christian Maresch (links), Metzingens OB Carmen Haberstroh und Ortsvorsteher Andreas Seiz den Glemser Bürgern die frohe Nachricht. Foto: Norbert Leister

»Eine funktionierende Nahversorgung in unseren Ortsteilen ist mir ein Herzensanliegen«, betonte die Rathauschefin gegenüber dem GEA, »deswegen begrüße ich es sehr, dass Tante-M den Laden in Glems ab Oktober in Eigenregie betreiben wird – sofern bis dahin kein neuer Betreiber gewonnen werden kann.« Man sei 2022 in Glems mit Tante-M gut gestartet. »Für den Fortbestand werde ich mich auch weiterhin einsetzen«. (GEA)