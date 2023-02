Metzingen will G9 am Gymnasium verlängern

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Stadt Metzingen stellt beim Kultusministerium einen Antrag auf Verlängerung des Schulversuchs »Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur an den allgemeinbildenden Gymnasium« am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Das DBG gehört seit 2013/14 zu den 44 allgemeinbildenden Gymnasien im Land und ist damit das einzige G9-Gymnasium im Landkreis Reutlingen. Dem Antrag zugestimmt hat nicht nur der Gemeinderat, sondern zuvor schon die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz – alle einstimmig. »Die Anmeldezahlen seit der Teilnahme am Modellversuch belegen, dass auch in der Bevölkerung der Wunsch nach G9 vorherrscht«, schreibt Schulleiterin Ulrike Fezer in dem Antrag ans Kumi.

Australien statt Uni

Robert Schmid sprach für die Freien Wähler das aus, was der gesamte Gemeinderat denkt: »Wir begrüßen den Antrag.« G9 biete Schülerinnen und Schülern einen deutlichen Vorteil beim Erlernen von Fremdsprachen. Deutlich mehr G8-Pennäler wiederholten ein Schuljahr und »zahlreiche Bundesländer gehen zurück zu G9«. Ein grundsätzliches Problem sieht Schmid daran, dass manche G8er nach dem Abi noch gar nicht volljährig sind. Und sie das vermeintlich gewonnene Jahr dann doch nicht an der Uni, sondern in Australien verbringen. (and)