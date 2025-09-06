Mehrere Feuerwehren in Sirchingen wegen gemeldetem Hausbrand: Hecke stand in Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SIRCHINGEN. Kurze Aufregung am frühen Samstagnachmittag in Sirchingen: Kurz nach 13 Uhr war ein Gebäudebrand im Bad Uracher Teilort gemeldet worden. Deshalb waren aus der Umgebung mehrere Feuerwehren nach Sirchingen unterwegs. Laut Integrierter Leitstelle soll eine Rauchsäule zu sehen gewesen sein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass nur eine Hecke brannte, die bereits die Hauseigentümer und Nachbarn mit Gartenschläuchen größtenteils gelöscht hatten, informierte Abteilungskommandant Thorsten Epple auf GEA-Nachfrage. Zur Brandursache und dem Sachschaden konnte die Polizei noch nichts sagen (Stand 14.15 Uhr). Dem Vernehmen nach gibt es keine Verletzten. (GEA)