Leader Mittlere Alb: Ideen zur Entwicklung der Region gesucht

Projekte, wie der Umbau von Optik Gut in Münsingen zum barrierefreien Kompetenzcenter für Optometrie, können von Leader Mittlere Alb unterstützt werden.

BAD URACH. Zukunftsgestalter und Innovatoren können noch bis einschließlich Dienstag, 30. September, Projektanträge beim Regionalmanagement von Leader Mittlere Alb einreichen. Mit dem Förderprogramm von Leader werden Unternehmungen zur Weiterentwicklung der Region unterstützt.

Gefördert werden beispielsweise Projekte zur Stärkung der Nah- und Grundversorgung, Modernisierung der Dorfmitte, Erweiterung des Angebots im Bereich Freizeit, Kultur oder Bildung, Verbesserung inklusiver und demokratischer Strukturen, zum Ausbau der regionalen Wirtschaft oder zur Weiterentwicklung von Klimaschutz und Ressourcenschonung.

Wer profitieren will, reicht bis 30. September einen Projektantrag beim Regionalmanagement von Leader Mittlere Alb ein. Es sind insgesamt 157.000 Euro EU-Mittel sowie Landesmittel abrufbereit. Voraussichtlich am 24. November wird entschieden, welche der eingereichten Anträge eine Förderung erhalten.

Anträge stellen dürfen Unternehmen, Privatpersonen, Vereine, Personengesellschaften, Verbände, Kommunen und Kirchen. Auf der Mittleren Alb soll folgendes gefördert werden:

- Leben und Wohnen

Hierunter fallen insbesondere die Versorgung mit Gütern des täglichen Lebens, Gesundheitsversorgung, bedarfsgerechte Angebote in den Bereichen Wohnen sowie Mobilität, ein innerörtliches Leerstandsmanagement, Angebote für barrierefreie Orte der Begegnung sowie ein aktives Kultur- und Freizeitleben.

- Wirtschaft

Unterstützt werden die Schaffung von flexiblen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Bildungs- und Ausbildungsangeboten. Auch die Anschaffung von modernen und energieeffizienten Maschinen oder die Errichtung von Produktions- und Lagerflächen sind förderfähig. Dabei stehen Aspekte wie Digitalisierung und umweltverträgliche sowie fördernde Entwicklungen im Vordergrund.

- Beteiligung

Es sollen Beteiligungsmöglichkeiten, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung regionaler Akteure ausgebaut werden. Durch die Schaffung und Etablierung von Neuerungen, die das menschliche Miteinander auf digitale wie analoge und moderne wie flexible Arten verbessern, wird die Attraktivität der Dörfer erhöht. Es werden regional beziehungsweise transnational angelegte Maßnahmen gefördert, um Menschen für ein Miteinander und den Austausch von Wissen zu begeistern.

- Förderbedingungen

Projektanträge für die nächste Projektauswahl sind bis spätestens 30. September 2025 in der Geschäftsstelle in Münsingen einzureichen – gerne per E-Mail. Voraussichtlich am 24. November 2025 wird der Leader-Beirat Anträge auswählen, die Fördergelder erhalten. Das Fördergeld wird als Zuschuss ausgezahlt, der Fördersatz variiert zwischen 30 und 70 Prozent.

Voraussetzung ist, dass das Projekt bereits sehr gut geplant ist und zügig umgesetzt werden kann. Bei Interesse beraten die Regionalmanager Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl in Münsingen. (eg)

07381 40297-01 oder -02

markwardt@leader-alb.de

bartholl@leader-alb.de

www.leader-alb.de