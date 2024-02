Landkreis-Talk in Metzingen: Chancen und Herausforderungen der KI

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Was beschäftigt die Gesellschaft? Welche Bedeutung haben aktuelle gesellschaftliche Themen für den Landkreis Reutlingen? Diese und weitere Fragen stehen ab sofort einmal jährlich im Fokus der neuen Veranstaltungsreihe »Landkreis-Talk«. Das Landratsamt Reutlingen lädt alle Interessierten am Donnerstag, 29. Februar, um 18 Uhr in das Sparkassen-Forum in Metzingen ein. Im Fokus steht die künstliche Intelligenz.

Jeden Tag gibt es neue Entwicklungen, sei es im sozialen, technischen oder wirtschaftlichen Bereich. Mit dem »Landkreis-Talk« werden diese aufgegriffen und Denkanstöße gegeben. Hierfür konnten Experten aus Wissenschaft, Medizin und Bildung gewonnen werden.

Vortrag und Diskussion

Professor Dr. Georg Martius vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen benennt in seinem Impulsvortrag erste Anwendungsbeispiele von Künstlicher Intelligenz (KI). Wo diese weiter zum Einsatz kommt, welche Chancen sie bietet und was mögliche Herausforderungen sind, erkundet die anschließende Podiumsdiskussion. Mitdiskutieren werden Annika Nassal, Informatikstudentin am Karlsruher Institut für Technik, Dr. med. Klaus Schneider, Leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik I des Klinikums Reutlingen, sowie Stephanie Wössner, Leiterin der Stabsstelle Zukunft des Lernens am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Die Moderation des »Landkreis-Talks« übernimmt Ute Brucker. Ausklingen wird der Abend mit einem Get-Together, um sich untereinander auszutauschen und mit dem Podiumsteilnehmenden in Kontakt zu kommen.

Die Veranstaltung des Landkreises Reutlingen ist barrierefrei zugänglich und wird in die Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. (eg)

events.ksk-reutlingen.de/landkreistalk