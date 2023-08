Zweiter Bauabschnitt auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Stuttgart beginnt am Mittwoch

Auf der B 27 sollen die Autos künftig auf lärmminderndem Asphalt rollen. Die Bewohner der Pliezhäuser Ortsteile Gniebel und Rübgarten sowie der Nachbargemeinde Walddorfhäslach haben sich immer wieder beschwert, dass es ihnen so zu laut ist. Foto: Schitz Auf der B 27 sollen die Autos künftig auf lärmminderndem Asphalt rollen. Die Bewohner der Pliezhäuser Ortsteile Gniebel und Rübgarten sowie der Nachbargemeinde Walddorfhäslach haben sich immer wieder beschwert, dass es ihnen so zu laut ist. Foto: Schitz

