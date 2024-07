In der Nacht zu Montag hat es zweimal gebrannt. Die Gemeinde hat eine Belohnung für Hinweise zum Feuer in Dörnach ausgesetzt.

Als es in der Nacht zum Montag gleich zwei Mal in Pliezhausen brannte, war die Feuerwehr mit mehr als 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Foto: Marijan Murat/dpa Als es in der Nacht zum Montag gleich zwei Mal in Pliezhausen brannte, war die Feuerwehr mit mehr als 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Foto: Marijan Murat/dpa

