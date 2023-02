Kritik an Wachstumsorientierung bei Neujahrsempfang der ACK in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Nach einer zweijährigen, pandemiebedingten Pause lud der Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) Pliezhausen dieses Jahr wieder zum Neujahrsempfang in die methodistische Kirche Pliezhausen ein. Als Gastredner durfte deren Pastor Thomas de Jong mit Dr. Bruno Kern einen Theologen und Philosophen vorstellen, der sich selber als Ökosozialisten bezeichnete. In seinem Vortrag berichtete dieser, dass Wirtschaft und Konsumenten sich im »Zangengriff« befinden zwischen dem Zwang zum Wachstum und der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen. Kern betonte neben der ordnungspolitischen Möglichkeit des Staates, den Verbrauch zu lenken, auch die Verantwortlichkeit der Bürger, die er ermutigte, sich »selbst zu ermächtigen«, indem diese bewusst ihr Verhalten als umweltbewusste Bürger hinterfragen.

Kirchen in der Pflicht

Bruno Kern appellierte in dem Zusammenhang auch bewusst an die Kirchen, sich einzubringen in der Frage: Wie könnte ein zukünftiges Leben jenseits der gängigen Konsumvorstellung aussehen? »Denn die knappste Ressource, die wir haben, ist unsere Lebenszeit«, sagte Bruno Kern. Junge Musiker der Musikschule Pliezhausen umrahmten die Veranstaltung und konnten wieder einmal ihr Können einem breiteren Publikum zeigen. Elmo Zhov und Elina Ziqi Zhou erfreuten die Zuhörer als Violinisten, Shengnan Quan und Rafael Harthauser taten dies am Klavier. (eg)