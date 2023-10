Kreative Vielfalt und kommunikativer Treffpunkt in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Mehr als 70 Marktstände bieten am Wochenende beim 27. Dettinger Kunsthandwerkermarkt eine kreative Auswahl an Dekorativem, Praktischem und Geschenkideen: von bunten Wind-rädern über Schmuckvielfalt bis zu Gebrauchsgegenständen aus Albhölzern und wärmender Bekleidung ist im Ortskern alles Mögliche zu finden.

Nicht nur Stammkunden freuen sich zum Beispiel auf »Freche Früchtchen« von Kristin Krohn, »Schwobawichtel« von Marina Fröhlich oder Kopf-hoch-Texte von Johannes Kerschbaum und entdecken gern Neues. Bewährte und neue Aussteller mit ihren Werken sind allerdings nicht das Einzige, was die Besucher anlockt, denn der Kunsthandwerkermarkt ist außerdem kommunikativer Treffpunkt für die Besucher, die sich teilweise sogar dort verabreden, um ein Schwätzchen zu halten und dabei Kulinarisches zu genießen. Im Bürgerhaus am Anger sind außerdem Werke von zwei Kunsthandwerkern und zwei Künstlerinnen sowie eine Ausstellung zum TSV-Jubiläum zu sehen.

Elfenbeinschnitzermeister Jürgen Schott gibt Einblick in sein Kunsthandwerk. Als Mitglied im Kuratorium des Deutschen Elfenbeinmuseums und des Deutschen Elfenbeinverbandes ist auch er an die Einhaltung des Washingtoner Artenschutz-Abkommens gebunden. Statt Elefanten-Elfenbein verarbeitet er Mammut-Elfenbein, das frei gehandelt werden darf.

Ein anderes historisches Kunsthandwerk führt Goldschmiedemeister Stefan Beck vor, indem er zeigt, wie Gold- und Silberschmuck im Sandgussverfahren entsteht. Mit einer aus Quarzsand modellierten Sandgussform formt er Apfelanhänger.

Außerdem gibt es am Sonntag um 13 und um 15 Uhr im Bürgerhaus einen kleinen Kartoffeldruck-Workshop für Kinder. Erwachsene dürfen auch mitmachen.

Am Sonntag steht auf dem Uhlandplatz in Spielmobil mit über 100 unterschiedlichen Spiel- und Sportgeräten. Am Sonntag ist außerdem Bürger-Infotag. Zu aktuellen Themen in der Gemeinde stehen Verwaltung und Gemeinderat Rede und Antwort. Nicht zuletzt laden die Dettinger Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein.

Marktzeiten sind am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. (mar)