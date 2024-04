Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Offenbar auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Vereinsheim in der Kohlplattengasse eingebrochen ist. Zwischen 22.45 Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zugang zur Gaststätte, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Derzeitigen Ermittlungen zufolge stieß er dabei auf Bargeld, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. (pol)