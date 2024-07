Sowohl die beteiligten Display-Gestalter wie auch Rektorin Kerstin Kreppel und Konrektor Jochen Kuhn (3. von rechts) zeigen sich begeistert von dem Prototypen eines Werbedisplays, über das seit zwei Wochen in der Dettinger Schillerschule Firmen Nachwuchs suchen. Foto: Norbert Leister Sowohl die beteiligten Display-Gestalter wie auch Rektorin Kerstin Kreppel und Konrektor Jochen Kuhn (3. von rechts) zeigen sich begeistert von dem Prototypen eines Werbedisplays, über das seit zwei Wochen in der Dettinger Schillerschule Firmen Nachwuchs suchen. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.