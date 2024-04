Der Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben bleibt bis Ende des Jahres zu. Was danach kommt, ist noch nicht klar: Der Dettinger Gemeinderat entscheidet, ob 18 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt werden sollen. Das Bild ist aus Richtung Dettingen aufgenommen, betroffen von der Sperrung sind allerdings vor allem die Älbler, die ins Tal fahren wollen. Foto: Kirsten Oechsner Der Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben bleibt bis Ende des Jahres zu. Was danach kommt, ist noch nicht klar: Der Dettinger Gemeinderat entscheidet, ob 18 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt werden sollen. Das Bild ist aus Richtung Dettingen aufgenommen, betroffen von der Sperrung sind allerdings vor allem die Älbler, die ins Tal fahren wollen. Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.