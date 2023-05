Kindertheater TamBambura am Freitag in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Kindertheater TamBambura gastiert am Freitag, 5. Mai, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Kalebskelter in Metzingen. Gespielt wird »Die Reise zu den Farben unserer Erde«, ein Theaterstück, in dem es um das Miteinander der Kulturen, um Heimat in einem fremden Land und um neue Freundschaften geht.

Das Theaterstück ist eine stimmungsvolle Mischung aus Figuren-, Objekt- und Bewegungstheater mit Gesang, Klängen und Live-Musik. Trotz allerlei Unterschieden haben die Menschen vieles gemeinsam: So lieben sie zum Beispiel die Musik und sind neugierig. Sie wollen die Welt kennenlernen, genau wie der dunkelhäutige Junge aus dem Süden, der hinaus in die Welt will. Aufgewachsen in Armut möchte er sein Glück in Europa suchen. Als es später in seiner Heimat unmöglich ist, in Frieden zu leben, schicken ihn seine Eltern weg. Mit einem kleinen Boot fährt er über das gefährliche Meer Richtung Norden. Er gerät in Not und wird von hilfsbereiten Menschen gerettet. Aufgenommen in einer fremden Welt findet er bald Freunde. Aus starkem Heimweh und der Sehnsucht zu seinen Eltern entsteht die Idee, die Völker zu einem Fest einzuladen. Wie es früher die Indianer taten, so bittet der Junge mit den anderen Kindern den Adler um Hilfe. Dieser fliegt hinaus in die Welt und ruft alle zum großen Kreis der Menschenfamilie zusammen.

Das Theaterstück wurde von Matthias Störr in kindgerechter Weise aus den Mythen der Wampanoag-Indianer entwickelt. Karten gibt es für Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie in der Stadtbücherei. (eg)

07123 395-2340