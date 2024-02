Kellerbrand in Metzinger Schönbeinstraße - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Metzinger Schönbeinstraße ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Das Feuer war im Heizungsraum des Gebäudes ausgebrochen und hatte zu einer großen Rauchentwicklung geführt. »Der Heizungsraum stellte für uns zunächst ein Problem dar, weil er schwer zugänglich war«, sagte Metzingens Feuerwehrkommandant Hartmut Holder vor Ort. Im Keller befindet sich auch eine Tiefgarage.

Den Einsatzkräften gelang es dennoch recht zügig zum Brandherd vorzudringen und das Feuer zu löschen. Dabei ist laut Holder geringer Schaden entstanden, der sich nach dem ersten Eindruck offenbar auf den Heizungsraum beschränkt. Verletzt wurde niemand und die Wohnungen des Hauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. »Niemand musste seine Wohnung verlassen. Wir setzen Lüfter ein, um den restlichen Rauch aus dem Kellerbereich zu saugen«, so Holder. Der Einsatz dauert so lange noch an (Stand 16:45 Uhr). Die Brandursache ist noch nicht geklärt. (GEA)