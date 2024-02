Keller in der Metzinger Altstadt brennt

In der Metzinger Friedrichstraße hat ein Keller gebrannt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Keller in einem Wohngebäude hat am Dienstagmittag in der Friedrichstraße gebrannt. Um 12.50 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden. Mit fünf Feuerwehrfahrzeugen, drei Polizeiautos und einem Rettungswagen waren die insgesamt 30 Rettungskräfte laut Feuerwehrkommandant Hartmut Holder im Einsatz. Verletzt worden ist bei dem Brand niemand. »Die Bewohner standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor dem Gebäude«, sagte Holder. Tückisch bei dem Brand sei die starke Rauchentwicklung. Wie hoch der Schaden ist und wieso es gebrannt hat, ermittelt nun die Polizei. (sapo)