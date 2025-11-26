Jagd im Metzinger Wald: Wege zu, Vorsicht für Autofahrer

Am Freitag und Samstag sind in den Wäldern um Metzingen Jäger und Jagdhunde unterwegs.

METZINGEN. In den Metzinger Wäldern laufen am Freitag und Samstag, 28. und am 29. November, revierübergreifende Drückjagden. Aus Sicherheitsgründen werden hierzu Waldbereiche bis 13 Uhr gesperrt. Da flüchtendes Wild überraschend die Straßen überqueren kann, werden besonders Autofahrer gebeten, an diesen Tagen sehr vorsichtig zu fahren. Die Wald- und Feldwege sollen nicht benutzt werden.

Am Freitag werden wegen der Drückjagd von 9 bis 12.30 Uhr Bereiche im Maienwald, Buchwald, Eichberg und Äußerer Wald großräumig abgesperrt und verkehrsberuhigt sein. Zudem werden Jagdhunde im Einsatz sein. Die Straße K 6714 und die Wanderparkplätze entlang dieser Straße – im Bereich Eichbergstraße Metzingen Richtung Eningen sowie die Landstraße L 380a – werden in dieser Zeit verkehrsberuhigt und nicht befahrbar sein.

Am Samstag werden wegen der Drückjagd von 7 bis 13 Uhr die Waldgebiete Nollen-Nord, Nollen-Süd, Alte Mark und Riederich großräumig abgesperrt. Auch hier werden Jagdhunde eingesetzt. Auf der Straße L 378 gibt es vorübergehend Geschwindigkeitsbegrenzungen. (eg)