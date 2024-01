Inge Glöckler singt seit 70 Jahren im Glemser Kirchenchor

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Ein seltenes Jubiläum gab es am dritten Advent im Glemser Kirchenchor zu feiern: Inge Glöckler wurde für stolze 70 Jahre aktives Singen im Kirchenchor geehrt. Und das im Rahmen einer Adventsmusik unter Leitung von Chordirigentin Yvonne Nielitz in der fast voll besetzten Glemser Kirche.

Ein eigens dafür gegründeter gemischter Projektchor mit über 30 Sängerinnen und Sängern erweiterte die Liedbeiträge des Kirchenchores an diesem Abend. Außerdem trugen der Glemser Posaunenchor und die Musiker Winfried Koch am E-Piano und Markus Pfisterer an der Oboe zur stimmungsvollen Adventsmusik bei. Am Ende des Konzerts folgte Inge Glöcklers Ehrung. Nach der Konfirmation trat Inge Glöckler dem Kirchenchor in Glems unter damaliger Leitung von Schwester Hedwig Hätinger bei. In all den Jahren unterstützte sie mit ihrer sicheren und schönen Sopranstimme den Chorgesang bei Freud und Leid.

Der einzige Frauenchor im Bezirk

Sechs Chorleiterinnen oder Chorleiter hat die Jubilarin erlebt und singt mit ihren 84 Jahren, die man ihr nicht ansieht, noch immer aktiv im Glemser Kirchenchor mit. Dieser ist übrigens der einzige reine Frauenchor des Kirchenbezirks. Bezirkskantor Stephen Blaich überreichte der langjährig aktiven Sängerin die Ehrenurkunden des Chorverbandes evangelischer Kirchen in Deutschland und des Verbandes evangelischer Kirchenmusik in Württemberg mit lobenden Dankesworten. »Singen ist eine gesungene Predigt, welche Menschen tief im Herzen berühren kann«, las Blaich aus dem Dankschreiben des Verbandes vor.

Der Glemser Kirchenchor beschenkte seine Jubilarin mit einem schönen Blumengebinde und einem Liedbeitrag. Die Geehrte nahm die Würdigungen gerührt, dankbar und strahlend an. (eg/GEA)