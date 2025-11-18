Heute vor 25 Jahren im Ermstal: Die Hatz nach Parkplätzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN/METZINGEN. Wir schreiben den 18. November 2000. Ob’s im fünften Anlauf klappen wird? Das fragen sich die Dettinger, die das Quartier Ortsmitte II – gelegen zwischen Mühlgasse, Uracher und Karlstraße – attraktiver gestaltet haben möchten, etwa durch eine Grünfläche entlang der Erms und den Rückbau von Straßen. Um das zu bewerkstelligen soll ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben werden. Dies allerdings nur bei Aufnahme ins Landessanierungsprogramm, aus dem die Wettbewerbskosten – veranschlagt sind sie mit 200.000 Mark – bestritten werden könnten. Bereits vier Mal haben die Dettinger Fördermittel beantragt. Vier Mal wurden diese abgelehnt. Jetzt, heißt es, sei die Zeit für eine Zusage aus Stuttgart überreif.

Was auch für ein Mehr an Stellplätzen in der Metzinger Boss-Areal gilt. Hier sollen die Park-Kapazitäten von derzeit 169 auf 850 Plätze erhöht werden – um Druck aus dem Kessel zu nehmen. Bei vielen Autofahrern liegen nämlich die Nerven blank, noch ehe sie um Schnäppchen rangeln können. Und manchmal endet der Kampf um Parklücken sogar vor Gericht.

Wenn die Nerven blank liegen

"Fußgänger – sagt man – sind Autofahrer, die einen Parkplatz gefunden haben. Doch bis das soweit ist, spielen sich oft dramatische Szenen ab. Vor allem dann, wenn sich zwei Autofahrer um ein und denselben Parkplatz balgen, ist der Staatsanwalt nicht weit: Wegen fahrlässiger Körperverletzung und versuchter Nötigung fand sich denn auch ein Autofahrer aus Pforzheim vor dem Bad Uracher Amtsrichter wieder. Er hatte im Februar dieses Jahres an einem Samstag in der Enge des Metzinger Fabrikverkaufs sein Auto abstellen wollen.

Vor der Jagd nach den Schnäppchen steht im Moment noch die Hatz nach dem Parkplatz. Vernünftigerweise war der Pforzheimer mit einem Kleinwagen ge-kommen. Doch selbst für den fand sich keine Lücke. Weshalb der Mann zum Warten verdonnert war." Was folgt, ist ein Klassiker: Ein Parkplatz wird frei und eine Autofahrerin schnappt dem Wartenden den Platz vor der Nase weg. Der schäumt und schubst die aus seiner Sicht dreiste Lady mit seinem Wagen zur Seite. Die erstattet Anzeige. Die Mühlen der Gerichtsbarkeit mahlen …

… widersprüchliche Zeugenaussagen, Verfahrenseinstellung. (GEA/ekü)