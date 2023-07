Hausarztpraxis in Grafenberg vorerst geschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Patienten der Grafenberger Hausarztpraxis sind teilweise irritiert, weil sie trotz Termin in der vergangenen Woche vor verschlossener Praxistür standen. Auf einem Zettel an der Haustür steht: »Die Praxis ist geschlossen. Ihre weitere Versorgung kann über die Praxis in Reutlingen-Betzingen sichergestellt werden.« Dort befindet sich die Hauptpraxis von Dr. Markus Böbel, der in Grafenberg die Filialpraxis leitet. Auf dem Anrufbeantworter war zumindest am Donnerstag zu hören, dass die Praxis dauerhaft geschlossen sei.

»Nein, das dauerhaft stimmt so nicht«, widerspricht Böbel am Telefon, »wir arbeiten daran, Lösungen zu finden.« In Grafenberg könne es »wegen der personellen Situation« derzeit keine Sprechstunden und Behandlungen geben, da es entsprechend der allgemeinen Situation Mangel an Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt gebe und mit dem vorhandenen Personal nicht beide Praxen gleichzeitig geöffnet sein könnten. »Aber die Grafenberger Patienten werden auf jeden Fall in Betzingen behandelt«, betont der Mediziner. Auch bei medizinischem Personal komme »Krankheit immer kurzfristig und unangekündigt. Es gelingt nicht immer, das personell auszugleichen.« Es werde versucht alles »zum Wohle der Patienten« zu tun bei der Lösungssuche.

So bleibe die Grafenberger Filialpraxis »bis auf Weiteres« zunächst geschlossen, was aber nicht dauerhaft heiße, so Markus Böbel. Sobald es Neuigkeiten gebe, werde er sich melden, verspricht er und wird bis dahin die Grafenberger Patienten in Betzingen behandeln. (mar)