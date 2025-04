Gottesdienste an den Ostertagen in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Kirchen in Eningen laden zu Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern ein.

- Gründonnerstag

Andreaskirche: 19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (evangelisch) mit Livestream.

- Karfreitag

Liebfrauenkirche: 5 Uhr Gang in den Morgen (katholisch), 10 Uhr Schülerkreuzweg, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben des Herrn mit Kirchenchor.

Neuapostolische Kirche:

9.30 Uhr Gottesdienst zu Karfreitag (neuapostolisch).

Andreaskirche:

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (evangelisch), mit Livestream,15 Uhr Kreuzweg durch den Ostergarten (evangelisch).

Versöhnungskirche:

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (evangelisch-methodistisch).

- Karsamstag

Kapelle von St. Elisabeth: 18.30 Uhr ökumenische Feier der Osternacht.

Liebfrauenkirche: 21 Uhr Feier der Osternacht, Wortgottesdienst mit Osterfeuer (katholisch).

- Ostersonntag, 20. April

Andreaskirche: 6 Uhr Ostermorgen, liturgische Osternachtsfeier mit Osterkerzen und Abendmahl (evangelisch), 10 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl (Livestream).

Ostermorgen auf der Achalm: 6.15 Uhr (evangelisch-methodistisch).

Friedhof: 7.30 Uhr Auferstehungsfeier mit Posaunenchor (evangelisch).

Liebfrauenkirche: 9.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kirchenchor (katholisch),18 Uhr österlicher Vespergottesdienst mit Schola.

Neuapostolische Kirche: 9.30 Uhr Gottesdienst (neuapostolisch).

Versöhnungskirche: 10 Uhr Ostergottesdienst (evangelisch-methodistisch).

Frere Roger: 10.30 Uhr Ostergottesdienst (ökumenisch).

- Ostermontag

Vom Ostergarten (Andreaskirche) zum Kreuzbuckel, 16 Uhr ökumenischer Emmausgang. Auf dem Kreuzbuckel, 17 Uhr, ökumenischer Gottesdienst mit Posaunenchor.

Die Links zu den Livestream-Gottesdiensten sind auf der ökumenischen Kirchenseite unter www.kirche-eningen.de und bei den Kirchen zu finden. Dort sind kurzfristige Änderungen aufgelistet. (k)