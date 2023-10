Glemser Tante-M-Laden derzeit zu - und ab 8. November wieder offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Ungewohnt dunkel sieht der Tante-M-Laden im Glemser Rathaus seit Montag aus. Sonst brennt dort täglich von 5 bis 23 Uhr Licht und kann im SB-Betrieb eingekauft werden. Derzeit stehen die Regale leer. Aber nur vorübergehend. Am Mittwoch, 8. November, werden die Lichter wieder angehen. »Alles beim Alten – nur noch besser« soll es werden, so kündigt es ein Schild an der Eingangstür an. Der Laden wird leicht umgestaltet und frisch aufgefüllt. Und schließlich ohne große Feier neueröffnet. »Es wird weiterhin das Standardsortiment geben«. informiert Nadine Klippert von der Chrisma GmbH, der Firma von Tante-M-Erfinder Christian Maresch aus Pliezhausen, auf GEA-Anfrage, »große Veränderungen sind nicht geplant.« Also werden die Menschen aus dem 1.000-Seelendorf Glems auch künftig etwa 5.000 Artikel des täglichen Bedarfs im Rathaus-Erdgeschoss bekommen, von Salat und Käse bis zu Toilettenpapier, Suppen, Toastbrot oder Nudeln.

Zur ersten Eröffnung des Glemser Tante-M-Ladens Ende Juni 2022 strömte die Kundschaft . Am 8. November steht die zweite an. Foto: Norbert Leister Zur ersten Eröffnung des Glemser Tante-M-Ladens Ende Juni 2022 strömte die Kundschaft . Am 8. November steht die zweite an. Foto: Norbert Leister

»Wir haben eine neue Franchisenehmerin gefunden«, teit Klippert, die bei Chrisma Franchise-Koordinatorin ist, mit. Franchise bedeutet, dass der Franchisenehmer ein erfolgreich eingeführtes Geschäftsmodell des Franchisegebers betreibt und an diesen dafür eine Lizenzgebühr bezahlt. Den Glemser Tante-M-Laden hatte seit seiner Eröffnung Ende Juni 2022 bis Ende September 2023 ein anderer Franchisenehmer betrieben. Weil er mit dem kleinen Laden viel Aufwand, aber zu wenig Umsatz hatte, hat er wieder aufgehört.

Grundversorgung gesichert

Christian Maresch hatte angekündigt, den Shop mit seiner Firma Chrisma vorerst selbst weiterzubetreiben, bis ein neuer Franchisenehmer gefunden ist. Das ist inzwischen geschehen und die Grundversorgung für die Glemserinnen und Glemser, die zuvor rund 30 Jahre lang keinen Lebensmittelmarkt mehr im Ort hatten, gesichert. Einmal wurde der Tante-M-Laden nach dem Rückzug des ersten Betreibers Anfang Oktober noch aufgefüllt, auch ein zusätzlicher Kühlschrank wurde aufgestellt. Die Kunden griffen zu, die Regale leerten sich rasch wieder. Und werden zur Neueröffnung am 8. November wieder voll sein. Dann wird es hinter den verspiegelten Scheiben wieder hell sein und kann fast rund um die Uhr an allen Wochentagen eingekauft werden: Indem die Kunden die Ware an der Kasse selbst abscannen und per EC- oder Tante-M-Kundenkarte bezahlen. (pfi)