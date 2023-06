Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf heiratet Musicaldarsteller in Bad Urach

Dr. Stefan Wolf (rechts), Noch-Chef von Elring-Klinger, und der Musical-Darsteller (»Tanz der Vampire«) Kevin Tarte, die seit drei Jahren ein Paar sind und in Bad Urach leben, haben am Wochenende geheiratet.

BAD URACH. Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf und Kevin Tarte, Sänger und Musicaldarsteller, haben am Samstag in Bad Urach geheiratet. Der standesamtlichen Trauung am Vormittag folgten ein feierlicher Champagner-Empfang auf dem Marktplatz und anschließend eine unvergessliche Feier mit 150 Gästen in der »Künkele Mühle«.

Die Beziehung von Dr. Stefan Wolf und Kevin Tarte findet nach gut drei gemeinsamen Jahren ihren vorläufigen Höhepunkt: Das Paar, das sich zu Beginn der Corona-Pandemie kennenlernte, hat sich das Ja-Wort gegeben. »Wir sind überglücklich, dass dieser Tag endlich gekommen ist und wir ihn mit den wichtigsten Menschen in unserem Leben feiern können«, freute sich das Hochzeitspaar.

Vom Bürgermeister getraut

Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann als Standesbeamter traute die Männer um 11 Uhr im Rathaus. Anschließend empfingen die Wahl-Uracher Stefan Wolf und Kevin Tarte ihre Gäste bei strahlendem Sonnenschein auf dem Marktplatz der Schäferlaufstadt mit Champagner. Es folgten Häppchen im »Kesselhaus«.

Graf Krolock hält Hof in Stuttgart: Kevin tarte in seiner Paraderolle im Musical »Tanz der Vampire«. Foto: Potente/Stage Entertainment/dpa

Am Nachmittag machte sich die Hochzeitsgesellschaft auf Richtung »Künkele Mühle«, wo um 16 Uhr die Segensfeier mit den rund 150 Gästen stattfand – unter ihnen die baden-württembergische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut, Musiker, Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel, der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg Günther Oettinger sowie die niederländische Musicaldarstellerin Maya Hakvoort.

Zunächst keine Flitterwochen

Darüber hinaus feierten die beiden Familien der Frischvermählten mit. Von Kevin Tarte war nahezu die komplette Verwandtschaft vom pazifischen Nordwesten der USA angereist. Bis spät in die Nacht ließen die Gäste das frisch vermählte Paar hochleben.

Für das Ehepaar stehen zunächst keine längeren Flitterwochen an. Kevin Tarte schlüpft nach seinem gelungenen Comeback auch im August und September noch einige Male in die Rolle des Grafen von Krolock, die Hauptfigur des Musicals »Tanz der Vampire«. Für Dr. Stefan Wolf stehen nach seinem Ausscheiden bei Elring Klinger zum 30. Juni verschiedene Termine an. »Wir haben uns stattdessen dazu entschieden, einige Kurztrips zwischen unseren Terminen einzuschieben und freuen uns auf viele unvergessliche Momente und einen schönen Sommer«, erklärten Dr. Stefan Wolf und Kevin Tarte, die beide ihre Nachnamen weiterführen werden. (eg)