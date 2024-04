Unbekannter wirft in Bad Urach Autoscheibe mit Stein ein und klaut Geldbeutel

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Auf einen Geldbeutel hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Donnerstag um die Mittagszeit in Bad Urach abgesehen. Der Unbekannte warf in der Zeit von 11.15 Uhr bis 14 Uhr mit einem Stein eine Scheibe eines auf einem Parkplatz am Gabriel-Biel-Platz abgestellten VW Golf ein. Im Anschluss griff er ins Innere und entwendete die in einem Einkaufskorb liegende Geldbörse. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)