Wenn die schöne Fachwerk-Postkartenidylle nicht zur leeren Kulisse werden soll, muss sie leben - oder belebt werden. Der Handels- und Gewerbeverband Bad Urach aktiv hat zusammen mit der Stadtverwaltung das Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) »Innenstadtberater« in Anspruch genommen und jetzt die Ergebnisse im Gemeinderat präsentiert. Foto: Fink Andreas Wenn die schöne Fachwerk-Postkartenidylle nicht zur leeren Kulisse werden soll, muss sie leben - oder belebt werden. Der Handels- und Gewerbeverband Bad Urach aktiv hat zusammen mit der Stadtverwaltung das Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) »Innenstadtberater« in Anspruch genommen und jetzt die Ergebnisse im Gemeinderat präsentiert. Foto: Fink Andreas

