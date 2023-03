Generationenwechsel beim Musikverein Grafenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Etwa 300 Zuhörer erlebten am Samstag in der Rienzbühlhalle einen dynamischen Musikverein, in dem sich einiges verändert hat, ohne Bewährtes zu vernachlässigen.

Insgesamt haben sich die Grafenberger Musikanten »verjüngt« und gleichzeitig jung gebliebene Musiker für insgesamt 255 Jahre aktives Musizieren geehrt, vier davon für jeweils 50 Jahre. Für die neue Dirigentin der Stammkapelle, Anke Bader, war das 39. Frühjahrskonzert des Vereins ebenso eine gelungene Premiere wie für ihre Nachfolgerin bei der Jugendkapelle Riederich/Grafenberg, Julia Dotzel. Der mögliche Musikernachwuchs, die Blockflötenklasse der Grundschule, ließ zusammen mit der »Juka« hören, dass viele Talente für die musikalische Zukunft der Grafenberger Musikanten zur Verfügung stehen.

Erfolgreiche Premiere hatten bei der Stammkapelle außerdem Selina Baisch und Michelle Lörcher mit ihrer unterhaltsamen Doppelmoderation: »Papa, da kannst du jetzt zeigen, was du nach 50 Jahren noch kannst«, kündigte zum Beispiel »Seli« ein Flügelhorn-Solo ihres zuvor für 50 Jahre aktives Musizieren geehrten Vaters Frank Baisch an. Die lockere Art der jungen Frauen gefiel dem Publikum hörbar gut als respektvolle Anerkennung der Leistung.

Abschied des Dirigenten

Die jungen Moderatorinnen passten sehr gut zum Musikprogramm mit vorwiegend zeitgenössischer Filmmusik und Medleys wie »The best of Smash Mouth«. Die jahrzehntelange Arbeit des bisherigen Dirigenten Walter Klaus wurde dabei ebenfalls berücksichtigt, denn er hat den Grafenberger Musikanten die von ihm komponierte und getextete Polka »Spiel freudig auf« zum Abschied geschenkt. »Die Zeit mit unserem Walli werden wir in guter Erinnerung behalten.« Neu war auch, dass nicht »Walli« wie gewohnt mit seiner Schwägerin Christel zusammen sang, sondern Rainer Mayer diesen Part übernahm. Der ehrte zusammen mit Stefan Werz vom Blasmusikverband Neckar-Alb. Für 25-jähriges aktives Musizieren mit der Querflöte erhielt Lisa Bauknecht eine Auszeichnung und für 30-jähriges Musizieren mit Trompete und Bariton, Andreas Fischer, der außerdem Vorstandmitglied ist.

50 Jahre Musiker

Für jeweils 50 Jahre als aktive Musiker wurden Frank Baisch (1. Flügelhorn), zuvor beim MV Walddorfhäslach, Hans-Peter Kern, (Trompete, jetzt Bariton), Uwe Maisch (Klarinette und Tenorsaxofon), und Hans-Dieter Stiefel, kurz »HD« genannt (Posaune), geehrt. »Allen vier gemeinsam ist, dass sie immer da sind, wenn es etwas zu helfen gibt. Auf sie ist hundertprozentig Verlass. Wir sind dankbar und stolz, solche Kameraden in unseren Reihen zu haben«, so Mayer.

Werz würdigte insbesondere den Zeitaufwand und die Energie, die Musiker mit selbstlosem Einsatz in ihrer Freizeit im Ehrenamt für ihren Verein aufbringen, ganz dem Motto des Vereins entsprechend: »Grafenberger Musikanten – mehr als nur Blasmusik.« (mar)