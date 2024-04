Nach Wildwechsel: Alkoholisierter Fahrer prallt in Grafenberg gegen Dole

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug »Polizei«.

GRAFENBERG. Ein 31-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B313 seinen Führerschein abgeben. Gegen 21.45 Uhr war der Mann mit seinem VW von der Grafenberger Straße aus Richtung Tischardt herkommend nach links auf die Bundesstraße abgebogen. Unmittelbar darauf kam es Zeugenangaben zufolge zu einem Wildwechsel, infolgedessen der 31-Jährige mit seinem Wagen nach rechts auswich. Der VW kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben gegen eine Dole. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde der Autofahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund 1,4 Promille ergab, musste er dort neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (pol)