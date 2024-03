Blutspender in Grafenberg geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Blut, der rettende Lebenssaft, kann trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte, nicht industriell produziert und ist durch nichts zu ersetzen. Darum sind Blutspender Lebensretter im Hintergrund, denn sie spenden ihr Blut, um damit anderen Menschen das Leben erhalten zu können durch das Ausgleichen hoher Blutverluste und vor allem auch durch einzelne Bestandteile des Blutes.

»Mit einer Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden. Durch Blutspenden haben viele Patienten überhaupt erst eine Überlebenschance, zum Beispiel nach einem Unfall, im Rahmen einer Krebstherapie, einer Operation oder bei Blutarmut«, so Grafenbergs Bürgermeister Volker Brodbeck bei der Blutspenderehrung im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Er bedankte sich bei den Mehrfach-Blutspendern und dem zuständigen DRK-Bereitschaftsleiter Frank Schaich und hob hervor, dass »die Blutspender auch für andere als Vorbild dienen.« Die nächste Gelegenheit in Grafenberg Blut zu spenden ist am 11. November in der Rienzbühlhalle. Beim letzten Mal gab es mehr als 130 Blutspenden in Grafenberg.

Ausgezeichnet wurden Antje Fick für 10, Alexander Falkenstern und Nikolas Martin Antequera für je 25 Blutspenden. Marcel Stiefel hat bereits 50 Mal gespendet. (GEA)