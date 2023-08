»Gelbes Band« gegen Verschwendung: Hier gibt's in Metzingen kostenloses Obst

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auch in diesem Jahr darf wieder Obst geteilt werden. Dafür gibt es die Aktion »Gelbes Band«. Die Bänder können von den Obstbaumbesitzern seit 17. August, immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr und ab September freitags von 12 bis 17 Uhr kostenlos an der Obsthalle Metzingen, Kolbenwasen 1, abgeholt werden.

»Ein gelbes Band an einem Baum signalisiert, dass hier das Obst kostenlos und ohne Rücksprache mit dem Besitzer geerntet werden darf«, erklärt Anja Kurz. Die städtische Mitarbeiterin weist darauf hin, dass manchmal Äpfel, Birnen und Zwetschgen von den Wiesen nicht geerntet werden, weil die Eigentümer das viele Obst nicht verwerten können oder verhindert sind, sei es urlaubsbedingt oder auch krankheitsbedingt.

Lust auf frisches Obst

Damit das Obst nicht verfault und alle was von den süßen Früchten haben, beteiligt sich die Stadt Metzingen an der bundesweiten Aktion »Gelbes Band«. Hierbei soll ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt werden. Obstbaumbesitzerinnen und Obstbaumbesitzer, die nicht oder nur bedingt ernten können, markieren ihre Bäume mit einem gelben Band und jeder, der Lust auf frisches Obst hat, kann von diesen Bäumen dann die Früchte pflücken. Aber, so Anja Kurz, es gibt dafür auch bestimmte Regeln zu beachten: »Es sollte ausschließlich von Bäumen oder Sträuchern mit einem gelben Band geerntet werden und nicht von unmarkierten Bäumen.« Wichtig ist auch, dass keine Leiter verwendet wird. »Also alles was in der eigenen Reichweite hängt oder auf dem Boden liegt darf in die eigene Tasche wandern.« Ein respektvolles Miteinander wird ebenfalls vorausgesetzt. So ist immer aufzupassen, wenn ein Grundstück betreten wird. Hier auch die Bitte, mit den Obstbäumen pfleglich umzugehen und auch nur so viele Früchte zu pflücken, wie auch verbraucht werden. Und braune Stellen sollten nicht abschrecken, erklärt Anja Kurz. »Diese können rausgeschnitten werden.«

Standorte von den Bäumen online

Sie hofft wieder auf eine gute Resonanz. Denn schon im letzten Jahr hat die Aktion »Gelbes Band« im Metzinger Raum zu einer »Win-win-Situation« geführt, wie sie sagt. »Das Obst wurde gut geteilt.«

Auf der Homepage der Stadt Metzingen ist eine Übersichtskarte zu finden. Wer auf der Homepage der Stadt den Suchbegriff »Gelbes Band« eingibt, erfährt, wo alle Bäume stehen, die zur Ernte freigegeben sind. Anja Kurz gibt außerdem Tipps zu den Standorten oder klärt sonstige Fragen per Telefon (07123 395-4311). (eg)