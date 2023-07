Gelöster Schuljahresausklang an der Kelter in Neuhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-NEUHAUSEN. Proppenvoll war die Innere Kelter in Neuhausen am Mittwoch. Anlässlich des letzten Schultags vor den Sommerferien hatte der Freundeskreis der Uhlandschule zusammen mit dem Neuhäuser Ortschaftsrat zu einer Schülerdisco eingeladen. Drei Stunden lang legte DJ Patrick Schwarz seine Platten auf, und in und um die Kelter war buntes Treiben zu beobachten. Für die Kinder war die Disco ein gelungener Start in die Ferien. Der Freundeskreis der Uhlandschule übernahm die Bewirtung und konnte durch den Essens- und Getränke-Verkauf einige Euro für seine eigene Arbeit erwirtschaften.

Die jetzige Schülerdisco in der Inneren Neuhäuser Kelter war nicht die erste: Schon während des Kinderfests im Jahr 2022 war die Tanzfläche voll und hatten die Balken des alten Weingebäudes vibriert. (eg)