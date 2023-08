Fotofalle löst aus: Wolf in Römerstein nachgewiesen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Im Wald bei Römerstein ist am Dienstag ein Wolf gesichtet worden. Das Tier ging in eine Fotofalle. Die entsprechende Meldung ging an die Forstliche Versuchsanstalt des Landes Baden-Württemberg. Das Stuttgarter Umweltministerium teilte anschließend mit: »Die Meldung wird als sicherer Wolfsnachweis (C1) bewertet.« Offen ist bisher, ob das Tier dasselbe ist, auf das es in den vergangenen Tagen und Wochen Hinweise in den Landkreisen Esslingen und Göppingen gab. Auch zur Identität des bei Römerstein gesichteten Wolfs konnte das Umweltministerium gestern noch keine Angaben machen. Ebenfalls ungeklärt ist, ob er sich noch in der Region Neckar-Alb aufhält oder weitergezogen ist.

Rupert Rosenstock, Wildtierbeauftragter des Kreises Reutlingen, beruhigte Tierhalter: »Es gibt bisher noch keine Rissmeldungen aus Römerstein.« Markus Rösler, Naturschutzpolitischer Sprecher der Landtag-Grünen, kann sich vorstellen, dass der Wolf aus Norddeutschland oder der Schweiz kam. (GEA)