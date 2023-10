Fördermittel ermöglichen Reparatur- und Internet-Café in Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Eine Gruppe engagierter Bürger aus Römerstein hatte das klare Ziel vor Augen, andere in der Gemeinde mit ihrer Expertise zu unterstützen. Es sollte ein Treffpunkt geschaffen werden, an dem ein Beitrag zur Besserung geleistet wird und Belastungen oder Missstände beseitigt werden können. So hatte Franz Gsodam zu Beginn dieses Jahres bei Leader Mittlere Alb Fördergelder beantragt und auch bekommen. Dank dieses finanziellen Zuschusses ist das Reparatur- und Internet-Café in Römerstein entstanden.

Ratschläge und Einweisungen

Hier gibt es Abhilfe für zweierlei Problemstellungen: Menschen mit kaputten Gegenständen bekommen Ratschläge und können kleinere Reparaturdienste in Anspruch nehmen, zudem erhalten Senioren Einweisungen im sicheren Umgang mit Internet und Handy. LeaderGelder gab es für die Einrichtung und Ausstattung, zum Beispiel für elektrische Anschlüsse, Beleuchtung, Werkzeuge, Mess- und Kontrollgeräte sowie einen PC und Beamer. »Neben Reparaturdiensten bieten wir auch Hilfe zur Selbsthilfe an, denn unter Anleitung können manche Dinge selbst repariert oder in Bezug auf den alltäglichen Gebrauch erlernt werden«, berichtet Gsodam. Derzeit besteht das Team aus zwölf ehrenamtlich Engagierten. Deren Expertise umfasst Bereiche wie Näharbeiten, Elektronik, Mechanik, Elektrotechnik, Holzarbeiten oder Informationstechnik (Software, Handy, Internet). »Die Spannbreite ist groß und natürlich geht es auch um Erfahrungs- sowie Wissensaustausch in gemütlicher Runde und einen Begegnungsort für soziale Kontakte«, so Gsodam weiter.

Regionalmanagerin Elisabeth Markwardt und Praktikantin Lili Hofstetter haben das Team vergangene Woche besucht und die Gelegenheit genutzt, die Regionalbudgetplakette als Symbol für die Förderung zu übergeben. An diesem Nachmittag war Antonius Van der Weert, Dozent an der Volkshochschule, zu Besuch und erklärte Senioren Smartphones in der Bedienung und Anwendung mit Apps. Übrigens bietet das Café- Team einen tollen Service: Alle Themen, die im Internet-Café behandelt werden, werden in einem elektronischen Nachschlagewerk schrittweise dokumentiert und an die Teilnehmer verschickt – jederzeit zum Nachlesen, falls es doch mal zu viel auf einmal war. »Die Stimmung in der Gruppe war sehr herzlich und vergnügt. Ich habe mich ungemein wohlgefühlt und wurde direkt von der Runde aufgenommen, als wäre ich schon immer fester Bestandteil des Teams«, freut sich Markwardt.

Nachhaltiges Reparieren

Das Reparatur- und Internet-Café soll insbesondere Einwohner von Römerstein ansprechen, mittlerweile kommen aber auch viele Ratsuchende aus der Umgebung. Das Reparatur-Café läuft bisher sehr erfolgreich, die Angebote des Internet Cafés müssen sich erst noch ein wenig rumsprechen. Dank Spenden können alle entstehenden Materialkosten gut gedeckt werden. »Gerne möchten wir mehr junge Leute erreichen. Derzeit führe ich Gespräche mit der Werkrealschule Römerstein, um vielleicht auch Schüler für unser Projekt begeistern zu können«, erzählt Gsodam. In dieser Sache ist sich das Team einig: Reparieren ist nachhaltig. Ihnen ist es wichtig, dass sie die Idee des Reparierens statt Wegwerfens und das erforderliche Wissen dafür an alle Interessierten weitergeben und noch nicht Interessierte dafür motivieren können.

Das Reparatur- und Internet-Café ist in der Aglishardter Straße 72 in Römerstein zu finden. Jeden zweiten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr ist das Internet- Café mit Tipps zur sicheren Benutzung von Handys und Internet. Jeden letzten Freitag im Monat hat das Reparatur-Café von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos dazu finden Interessierte im Amtsblatt der Gemeinde Römerstein. (eg)