Erste Hochzeits- und Eventmesse in der Motorworld Village Metzingen

METZINGEN. Über einen roten Teppich betraten die zahlreichen Besucher, nicht nur Brautpaare, am Wochenende die Hochzeitsschmiede, die erste Hochzeits-und Eventmesse im Motorworld Village Metzingen und informierten sich über Ideen für den schönsten Tag im Leben eines Paares.

Sie ließen sich inspirieren von den vielseitigen Dienstleistungen und Produkten der 60 Aussteller rund um die Hochzeitsplanung von Catering über den musikalischen Rahmen und die Gestaltung freier Trauungen bis zu Brautmode, Floristik, Fotografie und der Gesamtorganisation des großen Festtages durch Hochzeitsplaner. Auch Cateringvorschläge konnten probiert werden. »Wir sind auf alle Ernährungstrends und Unverträglichkeiten eingestellt«, sagte Katarina Rode vom Culinarium. Auch das Motorworld Village selbst als Veranstaltungsort entdeckten einige Besucher für sich, nicht nur für Hochzeitsfeiern.

Die Modeschule Metzingen präsentierte mehrfach an beiden Tagen eine Brautmodenschau mit Modellen verschiedener Anbieter, darunter auch Brautkleider, die mehrfach getragen werden können. Unter der Leitung von Heike Renz-Gonser zeigten angehende Modedesignerinnen und Models die Modelle aus der Abschlussklasse des Berufskollegs Mode und Design auch auf der Fashion-Show »Designline« präsentieren Trends in der Brautmode. Die können sehr unterschiedlich sein. Kleider ganz in Weiß gibt es natürlich immer noch. Sie können aber auch cremefarben und ähnlich sein, aber es ist eine bunte Welt für den großen Tag und reicht von elegant bis verspielt, die für jede Figur und jedes Alter individuell angepasst wird.

Das Motorworld Village Metzingen präsentierte die Hochzeitsschmiede gemeinsam mit Partnern zwar zum ersten Mal, was aber nicht einmalig bleiben wird. Denn »die Location ist einzigartig und für große und kleine Gruppen eine optimale Voraussetzung«, resümierte Thomas Schwanzer vom Veranstaltungsteam. (GEA)