Einschränkungen auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart-Tübingen

METZINGEN/REUTLINGEN. Erneut gibt es auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart–Tübingen Einschränkungen. Sie betreffen die Wochenenden 7./8. Oktober, 14./15. Oktober und 21./22. Oktober. Weil dem Hauptbetreiber SWEG Bahn Stuttgart (SBS) Personal fehlt und die Deutsche Bahn im Raum Stuttgart baut, entfallen die IRE-6-Züge, die zwischen den Endbahnhöfen nur in Metzingen, Reutlingen und gelegentlich in Nürtingen halten. Die stündlich verkehrenden Züge der Linie MEX 12 (Heilbronn–Tübingen) entfallen im Abschnitt Heilbronn – Stuttgart. Fahrgäste können ersatzweise die ebenfalls stündlich getaktete Linie MEX 18 (Osterburken–Tübingen) nutzen, die allerdings derzeit baustellenbedingt um Stuttgart Hbf und Bad Cannstatt herumgeleitet wird. Auf die S-Bahn in die Landeshauptstadt umgestiegen werden kann in Esslingen und Kornwestheim.

Weiterer Qualifizierungskurs

Um die Personalengpässe zu beheben, arbeitet die SBS laut Sprecherin Hanne Lützelberger »konsequent und verstärkt daran, neues Fahrpersonal einzustellen und Quereinsteiger(-innen) auszubilden. Ein Qualifizierungskurs mit 15 Teilnehmenden wird im November abschließen und die Personalsituation erheblich entlasten«. Ein weiterer Kurs mit maximal 15 angehenden Triebfahrzeugführern startet in wenigen Tagen.

Die SWEG Bahn Stuttgart bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über die Homepage der Bahnbetreiber oder die App DB Navigator über die möglichen Zugverbindungen zu informieren. (pm/pfi)

