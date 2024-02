Ein neuer Hausarzt für Grafenberg: Clemens Reiser eröffnet eigene Praxis

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Aufatmen in Grafenberg, weil der Internist Clemens Reiser eine neue Hausarztpraxis im Ort gegründet hat. Seit Dr. Markus Böbel seine Filialpraxis in Grafenberg geschlossen hat, gab es keinen Arzt mehr im Ort, was für viele Patienten problematisch war. Hausärzte im nahen Umkreis hatten meist keine Kapazitäten frei.

Nun haben die Sorgen um die hausärztliche Versorgung ein Ende, denn Clemens Reiser aus Großbettlingen, der bis Ende 2023 bei Böbel angestellt war, hat sich selbstständig gemacht und seine eigene Praxis gegründet. Sie befindet sich in den bisherigen Räumen, die neu ausgestattet wurden.

An den Investitionskosten beabsichtigt der örtliche Krankenpflegeverein sich mit 25.000 Euro zu beteiligen, um die medizinische Grundversorgung in Grafenberg langfristig mit zu sichern. Das teilte Pfarrerin Hannah Häfele in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit. Zur erforderlichen Satzungsänderung, die einen Mitgliederbeschluss erforderlich macht, wurde neben der Vorstellung von Herrn Reiser, informiert.

Über die Summe wird beraten

Darüber können nun die Mitglieder in einer Versammlung am Donnerstag, 8. Februar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses abstimmen. »Es wäre schön, wenn möglichst viele Mitglieder kommen, um abzustimmen«, so Häfele. Sie betonte, dass die Beiträge für die Diakonie-Sozialstation bestehen bleiben. Die werden aus den Mitgliedsbeiträgen generiert, während die beabsichtigte Zuwendung für die Hausarztpraxis aus Rücklagen durch die Erlöse aus Mieteinnahmen finanziert werden soll. »Wir haben das Geld, und das ist vor Ort sehr gut angelegt«, so die Vorsitzende des Krankenpflegevereins. Ursprünglich hatte Bürgermeister Volker Brodbeck angekündigt, dass die Gemeinde 50.000 Euro zu der Praxisneugründung beitragen wolle. Im Haushaltsplan 2024, über den am Dienstag, 6. Februar, in einer Sondersitzung des Gemeinderats beraten wird, sind zu-nächst 25.000 Euro eingestellt, sodass die Summe mit der geplanten Beteiligung des Krankenpflegevereins insgesamt gleich bleiben würde. (mar)