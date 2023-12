Ein Konzert wie Kino ohne Film in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Als Musikverein moderner Prägung präsentierte sich der MV Pliezhausen bei seinem Jahreskonzert in der voll besetzten Gemeindehalle. Mit einer bunten Palette Filmmusik feierte das Orchester mit sinfonischer Musik eine Premiere und begeisterte die rund 400 Besucher, unter ihnen Bürgermeister Christof Dold und Alt-Bürgermeister Otwin Brucker. Für Idee und Realisation dieses emotional außergewöhnlichen Festes der Musik zeichnete die Dirigentin Nina Cichon (Reutlingen), die seit einem knappen Jahr in Pliezhausen den Dirigentenstab schwingt und die mit dem Konzert den Verein bereits geprägt hat, verantwortlich. »Ich bin vom Genre der Filmmusik sehr angetan und wollte meinem Orchester diesen hohen Anspruch aussetzen«, meinte die Profi-Musikerin (Studium Klarinette und Saxophon), die an der Musikschule Metzingen tätig ist.

Insgesamt sieben Filmmusiken mit kriegerischen Themen im »Gladiator« über die romantische vorweihnachtliche Fahrt (»Polar Express«) eines kleinen Jungen zum Nordpol wurden Assoziationen und Träume zum Filmgeschehen geweckt. Mit den Themen wechselte die Dominanz der Instrumentalgruppen: hier die schweren Pauken, da helle Trompeten und dort weiche Klarinettenklänge. Bei »The best years of your life« als Hymne an die besten Jahre des Lebens stach ein Trompetensolo von Ralf Müller heraus, das mit Szenenapplaus bedacht wurde.

Musik aus Film »Madagaskar«

»Madagaskar« erzählt die computeranimierte Geschichte der vier New Yorker Zootiere (Löwe, Zebra, Giraffe und Nilpferd), die in der Wildnis Afrikas stranden und dort Freundschaft erleben. Das Orchester begleitete diese Tierwelt musikalisch durch die Gemeindehalle. Mit einem vierteiligen Potpourri aus »Aladdin« brachte das 40-köpfige Orchester mit orientalischer Musik die Geschichte des jungen Taugenichts und seiner Liebe zu einer Prinzessin zum Publikum.

Jens Mohaupt führte als Moderator sehr eloquent und informativ durch den Abend. Walter Klaus (Riederich) nahm im Namen des Blasmusikverbands Neckar-Alb Ehrungen vor. Ausgezeichnet wurden Vanessa Hartel, Simone Dürr, Jens Mohaupt (alle für 20-jährige Mitgliedschaft), Roland Bauer (25), Siegfried Bauer (70 Jahre) und Stefan Hartmann ehrenamtliches Engagement als Vorsitzender). Seit 60 Jahren bis heute an der Trompete ist Harald Leisinger zum »Methusalem und Original« der Pliezhäuser Blasmusik geworden. Die kleine Ehrennadel in Gold steht für seine große musikalische Lebensgeschichte in der Schönbuchgemeinde.

Abschied vom Dirigenten Jakob Janotta

Den Auftakt des Abends hatte das 20-köpfige Jugendblasorchester unter der Leitung von Jernej Oberzan - unter anderem mit »Bella Ciao« als Stimmungsmacher - bestritten. Verabschiedet wurde hier Jakob Janotta, der das Orchester 14 Jahre als Dirigent geleitet hatte.

»Tolles Orchester, tolles Publikum«, brachte es der Vorsitzende Stefan Hartmann, der selber in der Perkussion mitwirkte, auf den Punkt. Kino ohne Leinwand – das war die »Filmmusik« des Musikvereins Pliezhausen. (GEA)