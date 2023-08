Ein Blick hinter die Kulissen der Kindertagespflege in Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Neben der klassischen Kindertagesbetreuung ist die Kindertagespflege eine wichtige Säule in der Betreuungslandschaft des Landkreises Reutlingen. Fast 30 Prozent der betreuten U3-Kinder im Landkreis befinden sich in der Kindertagespflege. In der Kindertagespflege werden aber nicht nur unter Dreijährige betreut, sondern Kinder von 0 bis 14 Jahren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, der zur Folge hatte, dass dieses Jahr 93 Kinder über 3 Jahren im Landkreis Reutlingen keinen Kindergartenplatz bekamen und somit in der Kindertagespflege unterkommen mussten, ist die Betreuung durch Tagesmütter und Tagesväter eine wichtige ergänzende Lösung in der Kindertagesbetreuungslandschaft.

Betreuungsplatz für 20 Kinder

In der Gemeinde Römerstein mit den Ortsteilen Böhringen, Donnstetten, Zainingen, Strohweiler und Aglishardt haben aktuell 20 Kinder bei sechs Tagesmüttern und -vätern und zwei Vertretungskräften einen Betreuungsplatz. Im »Römer-Tiger« im Ortsteil Böhringen werden bis zu neun Kinder von zwei qualifizierten Kinder-tagespflegepersonen Christine Baugstat und Julia Schrödter und Sabrina Wurzel (pädagogische Fachkraft) betreut. Die Vertretung wird durch Stefanie Buck und Katharina Schaake abgedeckt. Zusätzlich arbeitet Ute Kurz, welche beim Aufbau des »Römer-Tigers« vor sieben Jahren tatkräftig mithalf. Die Betreuung im Sinne der klassischen Kindertagespflege (im eigenen Haushalt) wird im Ortsteil Böhringen von Nadine Tröster übernommen. Sie führt seit 1,5 Jahren eine U 3-Gruppe mit fünf Kleinkindern in ihren eigenen Räumen mit einem großen Garten und bietet flexible Betreuungszeiten an.

In Donnstetten gibt es aktuell zwei weitere Kindertagespflegepersonen. Sabrina Lorbeer, pädagogische Fachkraft und Inklusionsfachkraft. Sie hat vor etwa zwei Jahren von der Kita in die Kindertagespflege gewechselt und sich zur Tagesmutter qualifizieren lassen. In ihren eigenen Räumlichkeiten plus großem Garten betreut sie vier Tage die Woche von 8 bis 14 Uhr eine U 3-Gruppe, die sie liebevoll »Die Wurzelkinder« nennt. Im selben Ortsteil wird die Kindertagespflege von einem Tagesvater, Sven Hummel komplettiert. Er bietet fünf Tage die Woche flexible Betreuungszeiten an und übernimmt nachmittags auch die Betreuung von Schulkindern.

Bürgermeisterin zu Besuch

Anja Sauer, seit Beginn des Jahres neue Bürgermeisterin von Römerstein, besuchte den »Römer-Tiger«. Neben den Tagesmüttern waren auch Marieke Schmid, zuständige Fachberatung und Tülay Schmid, Geschäftsführerin des Tagesmüttervereins anwesend. In lockerer Atmosphäre haben sich die Anwesenden die Räumlichkeiten angeschaut, sich kennengelernt und ausgetauscht. Unter anderem konnten in den Gesprächen so diverse Anliegen der Tagesmütter mit der Bürgermeisterin und dem Verein besprochen werden. (eg)