Die Postfiliale in Grafenberg schließt

GRAFENBERG. Die Postfiliale in Grafenberg, die sich derzeit noch im Tante M Geschäft befindet, schließt am Donnerstag, 11. Januar um 12 Uhr ihre Türen. Grund ist, dass der bisherige Franchisenehmer von Tante M und der Post, Devran Cakmak, den Mietvertrag zum 31. Dezember 2023 gekündigt hat und die Räumlichkeiten an den Vermieter zurückgeben muss.

»Die Postfiliale schließt so plötzlich aus Gründen, die die Deutsche Post nicht zu verantworten hat«, so Marc Mombauer, Pressesprecher Deutsche Post DHL Group, Regionale Kommunikation Süd. »Unser aktueller Filialpartner wird die Postfiliale schnellstmöglich in sein neues Ladengeschäft integrieren«, informiert er, dass die Schließung nur vorübergehend sei.

»Ich bemühe mich darum, dass die Postfiliale so schnell wie möglich hier betrieben werden kann«, so Özge Cakmak, die Inhaberin des neuen Supermarkts. Tante M-Inhaber Christian Maresch wird »unter den neuen Wettbewerbsbedingungen« nun die Ladentür in Grafenberg nicht mehr öffnen, denn »ein Ort wie Grafenberg verträgt keine zwei Geschäfte fast nebeneinander.« Die neue Situation ohne Postfiliale und mit einem neuen Supermarkt fast direkt nebenan, könne er einem neuen Franchisenehmer nicht zumuten. »Bedauerlicherweise gibt es da keinen Spielraum.« Mit Aldi als Supermarkt im neuen Gewerbegebiet und einem anderen Konzept wäre die Situation eine andere gewesen. Die Kundenkarten behalten ihre Gültigkeit in den anderen Tante-M-Filialen. (GEA