Der Straßenkehrer, den alle mochten: Trauer um Adnan Omeirat aus Bad Urach

BAD URACH. Adnan Omeirat ist tot. Der beliebte Mitarbeiter des Uracher Bauhofs ist am 3. Oktober im Alter von 62 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. »Das ist für uns sehr traurig«, sagt Bürgermeister Elmar Rebmann, »Adnan war Teil unseres Stadtbildes.«

Der kleine Mann in der orangefarbenen Bauhof-Kleidung war überall präsent. Adnan Al-Hajj Sheikho Omeirat, wie er mit vollem Namen hieß, war als Flüchtling aus dem Libanon nach Bad Urach gekommen und arbeitete seit 1991 bei der Stadt. Zunächst im Freibad, später beim Bauhof. »Ein hilfsbereiter, freundlicher, beliebter, herzensguter Mensch«, sagt der Bürgermeister über den Verstorbenen. Wenn der Straßenkehrer nach dem samstäglichen Wochenmarkt nach Hause ging, hatte er immer Blumen dabei – ein Geschenk vom Blumenstand.

Der Vater von zehn Kindern war nicht nur in der Stadt, sondern auch bei seinen Mitarbeitern sehr beliebt. Der Gemeinderat erhob sich bei seiner jüngsten Sitzung von seinen Plätzen und gedachte Adnan Omeirat in einer Schweigeminute. Bei der Trauerfeier waren allein 25 Leute aus dem Rathaus dabei. (GEA)