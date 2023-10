Der 36. Fuhrmannstag in Pliezhausen steht bevor

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Der 36. Fuhrmannstag des Reit- und Fahrvereins Pliezhausen läuft am Sonntag, 8. Oktober. Auf dem Gelände des Reitvereins wird von 9.30 bis circa 17 Uhr der Einsatz des Pferdes von Fuhrleuten in der Landwirtschaft demonstriert. Die Teilnehmenden treten in drei Disziplinen an. Beim Schönbuch-Holzrücke-Wettbewerb müssen die Fuhrleute mit ihren Pferden einen Baumstamm durch einen Parcours manövrieren und am Ende auf einen Langholzwagen laden. Die Wertung erfolgt anhand von Fehlerpunkten und Zeit. Beim Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren müssen die Teilnehmenden mit traditioneller Kleidung einen Parcours mit einem Ackerwagen meistern. Hierbei wird die Leistung von Pferd und Beifahrer bewertet. Beim Leistungspflügen soll ein Beet gleichmäßig und genau bearbeitet werden. Es kommt auf Schnelligkeit und Genauigkeit an.

Instagram-Star zu Besuch

Zum ersten Mal können die Fahrleute an einem Hindernisparcours teilnehmen. Der Fuhrmannstag ist bewirtet. Für einen Showauftritt soll Instagram-Star Emilia Schlotterbeck sorgen. Außerdem gibt es Ponyreiten, Planwagenfahrten und Verkaufsstände. (GEA)