Bauarbeiten ab Montag in Metzingen: Neue E-Ladestation

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Stadtwerke Metzingen setzen den Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur fort. Am Montag, 9. Oktober, beginnen die Bauarbeiten dazu im Stadtgebiet Metzingen, in den Stadtteilen Neugreuth und Neuhausen, Glems folgen sie anschließend. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Dann werden den Bürgern und Besuchern der Stadt insgesamt 15 neue Ladepunkte an sieben Standorten zur Verfügung stehen.

Die neuen Ladestationen entstehen an folgenden Stellen: am Parkplatz der Öschhalle (vier Ladepunkte), am Rathaus in Neuhausen (zwei Ladepunkte), in der Florianstraße im Neugreuth (zwei Ladepunkte), am Hallenbad in der Nürtinger Straße (zwei Ladepunkte), am Parkplatz Adlergarten gegenüber dem ChargerCube (zwei Ladepunkte), bei der Feuerwehr in der Friedrich-Henning-Straße (zwei Ladepunkte) und am Rathaus in Glems (ein Ladepunkt).

Über die konkreten Zeitpunkte der Inbetriebnahme und über die Lademöglichkeiten informieren die Stadtwerke Metzingen rechtzeitig vorher. Während der Bauarbeiten werden die Einschränkungen für Fußgänger und den Kraftverkehr auf ein Minimum begrenzt sein. Den Bau der Ladestationen nimmt die Firma Wurster aus Grafenberg vor. (eg)

07123 3959136

p.barth@metzingen.de