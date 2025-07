Bau an Knotenpunkten: Einschränkungen an der B28 bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Das Regierungspräsidium Tübingen bündelt im Ermstal zwischen Dettingen und Bad Urach im Verlauf der B28 mehrere Baumaßnahmen, um Synergieeffekte nutzen zu können. Bezüglich der Maßnahmen zum Ausbau der Knotenpunkte »Wasserfall« und »Hochhaus« werden nun die Arbeiten zum Rückbau der bestehenden B28 bis zum Knotenpunkt »Wasserfall«, sowie der Bau der nördlichen Fahrbahn aufgenommen. Hierzu wird der Verkehr ab Dienstag, 22. Juli, auf eine Behelfsfahrbahn umgelegt.

Umleitung eingerichtet

Darüber hinaus wird in der kommenden Woche am Knotenpunkt »Hochhaus« bis voraussichtlich Freitag, 25. Juli, der Umschluss der Gashochdruckleitung abgeschlossen. Im Anschluss werden weitere Arbeiten zum Bau einer Stützwand zwischen der Bahntrasse und der neuen B 28 aufgenommen.

Die B28 bleibt über die Behelfsfahrbahn im Bereich »Wasserfall« mit je einem Fahrstreifen pro Richtung durchgängig befahrbar. Die Umleitung aufgrund der Sperrung der Bäderstraße erfolgt in beiden Fahrtrichtungen weiterhin über die »Hochhauskreuzung« – Stuttgarter Straße – Max-Eyth-Straße – Immanuel-Kant-Straße. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Thermalbad ist über die Max-Eyth-Straße – Immanuel-Kant-Straße möglich.

Arbeiten an der Gasleitung

Um den Begegnungsverkehr in der Immanuel-Kant-Straße zu erleichtern, wird abschnittsweise ein absolutes Halteverbot tagsüber eingerichtet. Die bestehende Sperrung im südöstlichen Teil des Parkplatzes »Bei den Thermen« bleibt weiterhin bestehen. Der ÖPNV im Bereich der Bäderstraße wird ebenfalls dort umgeleitet. Am Knotenpunkt »Wasserfall« bleibt der Anschluss ins Maisental nutzbar. Die bestehende Fuß- und Radwegeunterführung unter der B 28 bleibt geöffnet. Während der Arbeiten an der Gasleitung wird die B 28 in der Burgstraße auf der im Mai hergestellten Fahrbahnverbreiterung geführt. Die B 28 bleibt in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. (pm)