Bahnstrecke Wendlingen - Metzingen wegen Bauarbeiten gesperrt

METZINGEN. Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) und Metzingen (Kreis Reutlingen) von Freitag an gut eineinhalb Wochen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend und dauert bis zum 2. April. Die Züge der Linie 6 zwischen Stuttgart und Tübingen müssten ohne Ersatz entfallen, teilte das Bahnunternehmen SWEG mit. Die Züge der Linien 12 und 18 seien ebenfalls betroffen. Sie fahren in dem Zeitraum fast nur zwischen Stuttgart und Wendlingen beziehungsweise zwischen Metzingen und Tübingen. Hier soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Zudem sollen zwischen Stuttgart und Wendlingen sowie zwischen Metzingen und Tübingen einige zusätzliche Züge fahren. (dpa)