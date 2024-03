Bachelor Dennis Gries nimmt Metzingerin Lissy Korac zu Dreamdates mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Jetzt wird’s wirklich ernst«, prophezeite Dennis Gries zu Beginn von Woche acht der RTL-Datingshow »Die Bachelors«. Welche der vier verbliebenen Kandidatinnen dürfen mit zu den Dreamdates? Von Klarheit in dieser Frage war der Junggeselle vor der Sendung am Mittwochabend noch weit entfernt. Am Ende aber kam er zur Erkenntnis, dass er Larissa »Lissy« Korac dabeihaben will. Die Metzingerin ist damit quasi ins »Halbfinale« eingezogen. Und das, obwohl sie die einzige Ungeküsste in der Folge war.

Bruder und Cousin von Bachelor Dennis Gries laden zum »Verhör« ein

Die Bachelors luden die Frauen zu einem Gruppendate bei einem afrikanischen Heiler ein, bei dem sie gemeinsam einen Blick in die Vergangenheit, Gegenwart, aber auch in die Zukunft warfen. Im Rahmen dieses Dates küsste Dennis Gries innerhalb von wenigen Minuten zwei verschiedene Frauen. Bei einem weiteren Gruppendate wurde der Allgäuer von seinem Bruder und seinem Cousin überrascht. Die waren auch angereist, um ihm bei seiner Entscheidungsfindung zu helfen und luden die Kandidatinnen nacheinander zum »Verhör« ein.

»Man hat sich so gefühlt als ob man sich verkaufen müsste«, sagte Lissy Korac. »Ich habe richtig viel von mir erzählt.« So zum Beispiel erwähnte die ehemalige Lehrerin, dass sie ihr Referendariat in Argenbühl im Allgäu gemacht hatte - also in der Nähe vom Wohnort des Bachelors in Kempten. Sie gab auch offen zu, dass die Dennis zu Beginn noch nicht so richtig einzuschätzen wusste. »Ich war ganz zufrieden mit meinem Verkaufsgespräch«, fand sie. Auch ihre Gegenüber waren angetan von der 29-Jährigen. Wahrscheinlich würde sie am besten zu Dennis passen, fanden sie. Wenn da nicht eine Sache wäre: »Sie ist in manchen Dingen seiner Ex-Freundin sehr ähnlich.«

Mit dieser Erkenntnis konfrontierten sie dann auch den Bachelor: »Sie ist super sympathisch, aber hat gewisse Parallelen zu deiner Vergangenheit.« Dennis Gries gab lachend zu: »Die Einschätzung der Jungs hat wie immer ins Schwarze getroffen.« Deutlich ernster erklärte er, dass Lissy nicht immer etwas mit seinem oft derben Humor anfangen könne. »Das war bei meiner letzten Partnerin auch so.« Dass sein Heimat-Besuch ihm das vor Augen geführt hatte, »war ein kleiner Wachrüttler«.

Bachelor Dennis Gries spricht sich mit Lissy Korac aus

Vor der Nacht der Rosen wollte Dennis Gries mit der Metzingerin über das »Verhör« seiner Kumpels reden. »Sie haben viel Gutes über dich erzählt«, sagte er - und fiel gleich mit der Tür ins Haus: »Du bist tatsächlich meiner vergangenen Freundin etwas ähnlich.« Die Metzingerin schien nicht gerade begeistert. »Ich kann mir vorstellen, dass eine Frau es alles andere als cool findet, mit der Ex-Partnerin verglichen zu werden«, sagte er. »Das kannst du doch noch gar nicht zu 100 Prozent beurteilen«, hielt sie entgegen. Da stimmte er ihr zu. Lissy Korac war nun unsicher, ob der Ex-Freundinnen-Vergleich gut oder schlecht für sie sei, »schließlich hat die Beziehung ja nicht geklappt«. Der Bachelor beruhigte sie jedoch. Die Ähnlichkeit bestehe nur rein äußerlich »Das muss ja nichts Schlechtes sein.«

Was ein Ex-Bachelor von Lissy Korac hält Welche Frau soll von Bachelor Dennis Gries die letzte Rose bekommen? Zu den verbliebenen Kandidatinnen hat Ex-Bachelor Dominik Stuckmann eine klare Meinung. "Zu langweilig, zu ruhig, da fehlt die Würze, sagte er der Bild-Zeitung über Lissy Korac. Die 29 Jahre alte Metzingerin "ist wunderhübsch und superlieb, aber da fehlt das gewisse Etwas. Ich denke, Dennis merkt das schon". Er ist sich sicher: "Sie wird Dritte." Drei Frauen buhlen aktuell kurz vor den Dreamdates noch um die Gunst von Dennis Gries. Neu ist in diesem Jahr, dass es einen zweiten Bachelor gibt. Auch bei Sebastian Klaus sind noch drei Kandidatinnen im Rennen. Die 14. Staffel ist mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Folgen sind eine Woche vorab auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. (der)

Eine Sache wollte Dennis Gries abschließend noch wissen: »Würdest du auf Dauer mit meinem Humor klarkommen?« Sie nickte. »Das, was wir bisher zusammen hatten, fand ich sehr schön.« Seinen Humor bezeichnete sie als »kompatibel« zu ihrem. Diese Antwort hat den Bachelor vor seiner Entscheidung, wen er zu den Dreamdates einlädt, offenbar beeinflusst. Denn später sagte er: »Ich habe meine ursprünglichen Gedanken am Abend komplett über den Haufen geworfen.« Schließlich übergab er seine letzte Rose an Lissy Korac. »Ich verstehe dich mehr und mehr. Und ich freue mich auf eine romantische Zeit mit dir.« (GEA)