B312 bei Riederich wegen Straßenarbeiten abends und nachts halbseitig gesperrt

RIEDERICH. Seit Februar baut das Regierungspräsidium Tübingen an der B312, im Bereich der Anschlussstelle zur L 374 bei Riederich, in Fahrtrichtung Reutlingen einen Einfädelungsstreifen. Jetzt stehen Markierungsarbeiten an. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen auf der stark befahrenen Bundesstraße zu minimieren, wird nachts markiert: von Freitag, 31. März, bis Mittwoch, 5. April, zwischen 20 und 5.30 Uhr. Dabei wird die B312 halbseitig gesperrt. Der einspurig geführte Verkehr in Richtung Reutlingen wird innerhalb der Baustelle verschwenkt, die zulässige Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird in der Nacht zu Samstag, 1. April, an der Anschlussstelle Metzingen/Nordtangente ausgeleitet, über die Stuttgarter Straße nach Riederich und an der Anschlussstelle Riederich wieder auf die B312 geführt. In den Nächten zu Dienstag, 4. April, und Mittwoch, 5. April, führt die Umleitung über die K 1231 weiter bis Bempflingen und von dort zurück zur B 312. Die Auffahrt bei Riederich ist dann nicht möglich.

Je nach Wetter können sich die geplanten Nachteinsätze verschieben. Nähere Infos im Netz. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de/baustellen