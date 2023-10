B28 bei Römerstein abschnittweise gesperrt - Umleitung eingerichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-BÖHRINGEN. Seit Anfang September lässt das Regierungspräsidium Tübingen die Fahrbahndecke der Bundesstraße 28 zwischen Römerstein-Böhringen und der Einmündung der B465 in die B28 auf einer Länge von rund sechs Kilometern erneuern. Die zweite Bauphase ist am Donnerstag gestartet: mit der Erneuerung der Fahrbahn der B28 zwischen der Einmündung der L 252 in die B28 bei Römerstein-Böhringen. Die Bauphase endet nach der Einmündung der Uracher Straße in die B28 bei Römerstein-Zainingen. Während der Bauarbeiten wird der betroffene Streckenabschnitt der B28 gesperrt.

Die aktuell eingerichtete Umleitungsstrecke bleibt bestehen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Ulm/Kirchheim wird ab Römerstein-Böhringen über die L 252 in Richtung Römerstein-Donnstetten geleitet und ab Donnstetten über die B465 wieder auf die B28 geführt. In Richtung Bad Urach/Reutlingen wird der Verkehr in umgekehrter Richtung geführt.

Während der zweiten Bauphase ist der Ortsteil Römerstein-Zainingen von Böhringen aus nicht erreichbar. Der Verkehr nach Zainingen wird über die beschriebene Umleitungsstrecke geführt. Der Busverkehr wird über einen Feldweg parallel zur B 28 geleitet. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 2.250.000 Euro, die vom Bund als Baulastträger getragen werden. (eg)

